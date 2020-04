Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des tensions à venir entre l’OM et Thauvin ?

Publié le 6 avril 2020 à 20h30 par La rédaction

Si ce n’est pas le cas aujourd’hui, le contexte pourrait conduire à une situation divergente entre l’OM et Florian Thauvin. Analyse.

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme que l’Olympique de Marseille souhaite vendre Florian Thauvin au prochain mercato, à un an de la fin de son contrat, afin de ne pas le perdre à coût zéro l’été suivant. Mais L’Equipe précise que le joueur, s’il n’est pas opposé à un départ en juin, ne compte pas se laisser imposer une destination.

Le mercato de l’OM bloqué ?

Le contexte pourrait rapidement devenir problématique : en effet, comme il n’a pas joué depuis le début de saison, Thauvin pourrait bien ne pas recevoir d’offres de clubs de haut niveau. Dans ces conditions, l’ailier champion du monde pourrait décider de rester un an de plus pour se mettre en valeur et séduire de nouveau des grands clubs. Une telle décision irait alors à l’encontre de la volonté de l’OM, qui a besoin de vendre Thauvin à un bon prix cet été pour financer son recrutement...