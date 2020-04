Foot - Mercato - OM

Mercato : Il met la pression sur l’OM et ça marche !

Publié le 6 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com et confirmé par L’Equipe, Florian Thauvin envisage de partir libre dans un an. Son clan met la pression sur l’OM pour prolonger ou partir cet été. Et ça marche…

Florian Thauvin pourrait bien jouer de bien mauvais tours à l’OM. Alors qu’il est en fin de contrat en 2021, l’ailier international français envisagerait, comme révélé par le10sport.com , de partir libre à l’issue de son contrat. Une décision qui pourrait mettre en difficulté l’OM, qui comptait bien tirer une belle somme d’un éventuel transfert du chouchou du public marseillais, eux qui ont cruellement besoin d’argent…

Une manœuvre pour mettre la pression sur l’OM ?

Ce scénario, en apparence irréaliste, pourrait bien se concrétiser si l’OM ne propose pas rapidement une prolongation de contrat à son ailier droit. Car en effet, l’OM ne souhaiterait pas perdre Florian Thauvin, ou du moins pas gratuitement. Cette manœuvre de la part de l’international français pourrait être un moyen de pression sur la direction marseillaise, afin que ces derniers lui proposent une prolongation de contrat, ou un transfert dès l’été prochain. L’AC Milan ou encore Valencia sont sur les rangs pour essayer d’attirer Thauvin, qui pourrait aussi décider de rester à l’OM en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Avec la suspension du fair-play financier pour la saison prochaine, l’OM pourrait tenter de prolonger tous les joueurs qui nécessitent un nouveau contrat, que ce soit pour les garder sur le long terme ou tout simplement pour pouvoir les vendre et éviter des départs gratuits…