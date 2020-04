Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en embuscade pour un grand nom du Barça ?

Publié le 7 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Le FC Barcelone souhaitant tourner la page Ivan Rakitic, Leonardo songerait à le recruter au PSG. Cependant, le Croate aurait une préférence pour la suite de sa carrière qui pourrait faire capoter l’opération.

Arrivé en 2014 en provenance du FC Séville au FC Barcelone, Ivan Rakitic s’est tout de suite imposé dans l’entrejeu du Barça et a même marqué lors de la finale de Ligue des champions face à la Juventus (3-1) lors de sa première saison sous les couleurs blaugrana. Au fil des années, Rakitic a formé un milieu de terrain de grande qualité avec Sergio Busquets, mais avec l’arrivée de Frenkie De Jong l’été dernier, son rôle a quelque peu évolué. En marge du mercato estival à venir, le FC Barcelone compterait céder l’international croate. Une aubaine pour le PSG ? Pas forcément..

Le PSG reviendrait à la charge pour Rakitic, mais…