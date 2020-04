Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du transfert de Mbappé au Real Madrid serait déjà connue !

Publié le 7 avril 2020 à 8h45 par B.C.

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé semble destiné à rejoindre le club espagnol à l'avenir. Mais alors que Zinedine Zidane aurait souhaité le récupérer dès cet été, le Français devra se montrer patient en raison de la crise du coronavirus.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, Kylian Mbappé risque rapidement de devenir un cas épineux à gérer pour sa direction. Comme vous l'a récemment révélé le 10 Sport, le PSG souhaite ouvrir des discussions avec le natif de Bondy pour évoquer une prolongation depuis plusieurs mois, mais l'attaquant fait actuellement la sourde oreille, se sentant en position de force pour son avenir. En effet, si Kylian Mbappé ne renouvelle pas dans les prochains mois, le PSG sera contraint de le libérer avant 2021 si le club ne souhaite pas le voir partir gratuitement l'été d'après. Une situation dont souhaite profiter le Real Madrid.

L'arrivée de Mbappé au Real Madrid programmée en 2021