Mercato - Real Madrid : De Ligt a tranché pour son avenir !

Publié le 7 avril 2020 à 7h30 par A.C.

Matthijs de Ligt, que la presse espagnole a annoncé proche du Real Madrid récemment, semble avoir peu de doutes au sujet de son avenir.

Une saison et puis s’en va ? Recruté pour la coquette somme de 85M€, bonus inclus, par la Juventus l’été dernier, Matthijs de Ligt songerait déjà à un départ. C’est en tout cas ce qu’a annoncé ABC , qui explique que le défenseur aurait même demandé à son agent Mino Raiola d’ouvrir des négociations au plus vite avec le Real Madrid. Forcément, une arrivée du Néerlandais ne déplairait pas aux dirigeants madrilènes, surtout avec les possibles départ d’Eder Militao et Nacho.

De Ligt ne souhaiterait pas quitter la Juventus

Le son de cloche est totalement différent en Italie. Le journaliste transalpin Fabrizio Romano dément en effet les informations parlant d’une envie de Matthijs de Ligt de quitter la Juventus. Le Néerlandais a un juteux contrat qui court jusqu’en 2024 et ne souhaite donc pas partir à l’heure actuelle. Récemment, le père de sa compagne a d’ailleurs assuré que De Ligt était très heureux à Turin, où il a d’ailleurs une place de titulaire en puissance, en dépit de la concurrence de Leonardo Bonucci, de Giorgio Chiellini, de Daniele Rugani ou encore Merih Demiral, qui s’est toutefois récemment blessé.