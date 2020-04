Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et le prochain club de Paul Pogba sera…

Publié le 7 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’un transfert à la Juventus ou encore au PSG est évoqué dans la presse pour Paul Pogba, la priorité du milieu de Manchester United serait le Real Madrid.

C’est à ne plus rien y comprendre. Depuis de longues semaines désormais, le feuilleton Paul Pogba connaît son lot de rebondissements. Entre sa volonté de rester à Manchester United et de former un duo de qualité avec Bruno Fernandes, son envie d’effectuer son grand retour à la Juventus et son ambition d’évoluer sous la houlette de Zinedine Zidane au Real Madrid, il est facile de s’y perdre. Sans oublier l’option PSG, puisque Leonardo songerait à lancer une offensive auprès de la direction de Manchester United comme Duncan Castles le révélait dernièrement. La presse espagnole a fait un point dans le dossier Pogba qui pourrait déjà connaître son dénouement.

Pogba voudrait signer au Real Madrid !