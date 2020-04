Foot - PSG

PSG : Pour Riolo, le Qatar va sauver la Ligue 1 !

Publié le 4 avril 2020 à 14h53 par La rédaction

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a été désigné par les autres présidents de Ligue 1 pour aller négocier les droits TV avec Canal+, Daniel Riolo est persuadé que c'est bien le Qatar qui va sauver la L1.