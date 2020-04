Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Cristiano Ronaldo… Neymar se fait recadrer !

Publié le 5 avril 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Légende du football brésilien, Zico demande à Neymar, star du PSG, de prendre exemple sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le talent de Neymar est indéniable, mais son comportement peut parfois poser problème. La star du Paris Saint-Germain essuie quelques critiques concernant son mode de vie ou son professionnalisme. Interviewé par La Gazzetta dello Sport , Zico, ancien international brésilien, interpelle directement Neymar en prenant exemple sur Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

« Neymar doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football »