Foot - PSG

PSG - Polémique : Rothen, Evra... Serge Aurier lance un énorme clash !

Publié le 8 avril 2020 à 3h45 par A.M.

En annonçant sa volonté de finir sa carrière au PSG, Serge Aurier ne devait pas s'attendre à déclencher une telle polémique. En effet, sa déclaration est à l'origine d'un clash avec Jérôme Rothen.

« Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris parce que c’est mon club de cœur. J’ai un sentiment d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit et j’allais regarder des matches au Parc. C’était un rêve de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, c’est avec plaisir ». Avec cette sortie, Serge Aurier a déclenché la colère de Jérôme Rothen. Ce dernier ne comprend pas comment l'international ivoirien, au cœur de nombreuses polémiques lors de son passage au PSG entre 2014 et 2017, peut aujourd'hui déclarer sa flamme au club de la capitale.

Rothen/Aurier, le clash