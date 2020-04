Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cela se préciserait un peu plus pour l’avenir de Mauro Icardi...

Publié le 8 avril 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que les rumeurs se multiplient au sujet de l’avenir de Mauro Icardi, l’Argentin serait finalement bien parti pour rester au PSG.

La saison de football étant à l’arrêt, cela laisse plus de place aux rumeurs de mercato. Et du côté du PSG, elles sont nombreuses. En plus de Neymar et Kylian Mbappé, le cas de Mauro Icardi fait beaucoup parler. L’Argentin est prêté par l’Inter Milan, et si Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ pour conserver Icardi, ce dernier pourrait finalement prendre la direction de la Juventus. Néanmoins, selon les récentes informations de la presse italienne, Leonardo aurait bien décidé de lever l’option d’Icardi. Et la tendance se confirme...

Le PSG veut garder Icardi