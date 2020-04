Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux offres XXL entre les mains de Lautaro Martinez ?

Publié le 8 avril 2020 à 9h30 par A.C.

Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, aurait actuellement reçu deux offres concrètes.

En Catalogne, on ne parle plus que de lui. Lautaro Martinez n’a que 22 ans, mais il est déjà annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato estival. Très performant avec l’Inter, il aurait même réussi à taper dans l’œil de Lionel Messi, qui militerait auprès de ses dirigeants pour l’avoir à ses côtés. Pourtant, du côté de Milan on ne semble pas vouloir laisser filer l’international argentin, qui dispose d’une clause de départ fixée à 111M€.

Le Barça lui offre 7/8M€ par an, l’Inter 4M€