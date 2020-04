Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un message clair pour Lautaro Martinez !

Publié le 7 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone pense à Lautaro Martinez, Javier Saviola, ancien du club catalan, a été très clair au sujet de son compatriote.

Neymar ou Lautaro Martinez ? Tel serait le dilemme posé au FC Barcelone pour le mercato estival. En interne, les positions divergeraient et beaucoup pousseraient pour l’arrivée du joueur de l’Inter Milan, qui viendra ainsi résoudre le problème de la succession de Luis Suarez. Reste maintenant à trouver un accord avec les Lombards et c’est là que cela bloquerait pour le moment. Néanmoins, le Barça ne se trompera pas avec Lautaro Martinez comme l’a fait savoir Javier Saviola.

« Il irait parfaitement au Barça »