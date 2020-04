Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui pour accompagner Alvaro Gonzalez l’année prochaine ?

Publié le 7 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Cette saison, la défense centrale est l’un des points forts de l’OM. Un atout pour André Villas-Boas qui pourrait devoir trouver une nouvelle solution pour la saison prochaine.

Avec 29 buts encaissés en Ligue 1, l’OM fait partie des meilleures défenses du championnat. Une solidité qui a permis aux hommes d’André Villas-Boas de se hisser à la 2ème place du classement. Arrivé en début de saison, Alvaro Gonzalez s’est d’ailleurs imposé comme le leader défensif de l’OM, changeant totalement le visage de l’équipe. Avec Duje Caleta-Car, en forme lui aussi cette saison, l’Espagnol a formé un solide duo, tout en pouvant compter sur Boubacar Kamara, qui alternait entre défense centrale et le poste de sentinelle. Toutefois, la saison prochaine, ce secteur pourrait bien afficher un visage différent.

Besoin d’un défenseur central ?

Selon les dernières informations de la presse espagnole, l’OM aurait d’ores et déjà levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, qui était jusque-là prêté par Villarreal. Problème, avec les besoins lié au fair-play financier, il apparait de plus en plus possible que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, très courtisés, partent durant l’intersaison. Pour André Villas-Boas, il pourrait donc y avoir un besoin en défense centrale. A moins que la solution ne soit de promouvoir Lucas Perrin, déjà apparu en Ligue 1 cette saison.