Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a bouclé un joli coup à 4M€ !

Publié le 6 avril 2020 à 12h30 par A.M.

Prêté l'été dernier à l'Olympique de Marseille avec une option d'achat, Alvaro Gonzalez va bien reste au sein du club phocéen la saison prochaine. L'OM versera 4M€ à Villarreal pour le transfert définitif du défenseur espagnol.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est retrouvé dans l'obligation de recruter un défenseur central. En effet, le club phocéen venait de laisser filer Adil Rami, Thomas Hubocan, Rolando et Aymen Abdennour. Par conséquent Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car étaient les seuls axiaux à disposition d'André Villas-Boas, Lucas Perrin étant encore un peu tendre pour prétendre à un premier rôle à l'OM. Ainsi, Alvaro Gonzalez a débarqué en provenance de Villarreal sous la forme d'un prêt avec option d'achat. D'abord remplaçant, le défenseur espagnol s'est finalement rapidement imposé comme le patron de la défense marseillaise. A tel point qu'il révélait récemment que son option d'achat avait été levée : « Dans mon contrat, il y avait une clause qui a été réalisée. L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici . »

Alvaro Gonzalez définitivement à l'OM pour 4M€