Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rebondissement pour Toko Ekambi ?

Publié le 6 avril 2020 à 11h41 par La rédaction

Prêté avec option d'achat cet hiver à l'OL, Karl Toko Ekambi a réalisé des débuts prometteurs avec les Gones. Et pourtant, le Camerounais pourrait bien retourner à Villarreal. Explication.