Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà fixé pour Antoine Griezmann !

Publié le 7 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Souvent annoncé dans un deal XXL avec le PSG dans l’opération Neymar, Antoine Griezmann ne devrait finalement pas quitter Barcelone en fin de saison.

Recruté par le FC Barcelone pour 120M€ l’été dernier, Antoine Griezmann peine encore à trouver son rythme de croisière en Catalogne. En effet, l’attaquant français est barré par Lionel Messi et doit se contenter d’un rôle d’ailier gauche au Barça, mais il paraît loin de son rendement de l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, la presse espagnole ne cesse de spéculer sur un potentiel échange entre Barcelone et le PSG incluant Neymar et Antoine Griezmann. Mais la réalité serait bien différente.

Barcelone ne lâchera pas Griezmann

Comme l’a révélé Marca lundi, Antoine Griezmann devrait finalement être conservé coûte que coûté par le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Le club blaugrana devrait bien chercher à céder un attaquant, mais pas l’international français qui compteraient toujours sur lui pour la saison prochaine. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir pour Griezmann…