Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 7 avril 2020 à 2h45 par La rédaction

Malgré toutes les spéculations de la presse espagnole, rien ne semble encore fixé pour l’avenir d’Achraf Hakimi qui pourrait finalement être vendu par le Real Madrid.

« Il faut patienter. Après cette urgence qu’est le coronavirus, nous parlerons avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund », indiquait récemment l’agent d’Achraf Hakimi, laissant donc planer un gros doute sur l’avenir du latéral droit marocain pour l’été prochain. En effet, alors qu’il va sortir de deux saisons très convaincantes en prêt du côté du Borussia Dortmund, Hakimi aura encore deux ans de contrat à honorer avec le Real Madrid. Il a été annoncé que Zinedine Zidane aurait déjà planifié son retour, mais finalement…

Hakimi encore loin du Real Madrid ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, le Real Madrid n’a pas encore tranché pour l’avenir d’Achraf Hakimi, et Zinedine Zidane n’est pas encore certain de vouloir compter sur le défenseur marocain pour la saison prochaine. De plus, son joueur pourrait rapporter gros puisque Chelsea, le Bayern Munich, le PSG et même le Borussia Dortmund ont des vues sur lui en vue du prochain mercato. Affaire à suivre…