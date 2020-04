Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé serait la clé d’une grosse opération de Neymar !

Publié le 9 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Ayant déjà essayé de faire venir Philippe Coutinho par le passé au PSG avant qu’il ne s’engage avec le FC Barcelone, Neymar devrait retenter sa chance avec l’ailier du Barça, à condition que Kylian Mbappé soit transféré cet été.

Philippe Coutinho ne devrait pas être le bienvenu au FC Barcelone à la fin de la saison, soit à son retour de prêt du Bayern Munich. Ne semblant pas avoir apporté satisfaction aux dirigeants bavarois, Coutinho est bien parti pour retrouver le Camp Nou à l’intersaison. Cependant, un transfert ou un nouveau prêt serait d’actualité. Une arrivée du Brésilien à Chelsea serait d’actualité, et son agent Kia Joorabchian travaillerait d’arrache pied en inter pour mener à bien cette opération. Un transfert au PSG ne serait pas une option à écarter.

Un départ de Mbappé pour une arrivée de Coutinho ?