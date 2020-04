Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l’avenir de Nelson Semedo ?

Publié le 8 avril 2020 à 17h00 par H.G. mis à jour le 8 avril 2020 à 17h06

Annoncé un temps dans le viseur du PSG l’été dernier, Nelson Semedo a été retenu par le FC Barcelone et aurait commencé à discuter d’une prolongation. Cependant, pour l’heure, les négociations n’avanceraient pas et son avenir pourrait être relancé en raison de ses performances cette saison.

L’été dernier, alors que Neymar souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, plusieurs joueurs des Blaugrana ont été associés au club de la capitale. Parmi ceux-ci figurait Nelson Semedo, également annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, mais dont le Barça n’avait aucune intention de se séparer et souhaitait même prolonger. Cependant, la donne pourrait bien avoir évolué dans la mesure où l’international portugais est l’auteur d’une saison en demi-teinte. Dans le même temps, Emerson, qui est prêté au Real Betis, est auteur de très bonnes performances avec les Verdiblancos . Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, l’avenir de Nelson Semedo au FC Barcelone pourrait être profondément chamboulé dans les prochaines semaines.

Semedo vendu pour faire revenir Emerson ?