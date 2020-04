Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Sadio Mané au PSG ? La réponse de Gueye

Publié le 8 avril 2020 à 16h15 par H.G.

Alors que le nom de Sadio Mané est parfois associé au PSG, Idrissa Gueye a expliqué qu’il n’avait pas discuté de la possibilité d'une arrivée dans le club de la capitale avec l’attaquant de Liverpool.

Cadre du Liverpool de Jürgen Klopp ces dernières saisons, Sadio Mané voit souvent son avenir être le sujet de rumeurs. En dépit du fait qu’il soit heureux chez les Reds , l’attaquant de 27 ans a régulièrement été annoncé sur les tablettes du Real Madrid, qui souhaiterait le recruter pour renouveler son attaque. Et si les Merengue seraient les plus chauds sur le dossier, le PSG a également été annoncé sur les traces de l’international sénégalais. De son côté, Idrissa Gueye, qui évolue aux côtés de Sadio Mané en sélection du Sénégal, a botté en touche en expliquant qu’il n’avait jamais discuté avec lui de la possibilité qu’il quitte Liverpool pour rejoindre le PSG.

« Je n’en ai pas discuté avec lui »