Mercato - Barcelone : Ce deal XXL se précise pour Coutinho !

Publié le 8 avril 2020 à 15h00 par B.C.

N'étant plus désiré au FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait quitter le club culé cet été. Et les négociations avanceraient avec Chelsea.

Arrivé en grande pompe au FC Barcelone en 2018, Philippe Coutinho ne s'est jamais imposé en Catalogne, et ce n'est pas son prêt au Bayern Munich qui risque de convaincre les Blaugrana de conserver le Brésilien. Coutinho ne devrait pas s'éterniser en Allemagne, et son avenir ne s'inscrirait donc pas non plus en Catalogne. Le milieu devra ainsi trouver un nouveau club au cours du mercato, et une destination se précise pour lui.

Un prêt de Coutinho à Chelsea ?