Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Camavinga !

Publié le 8 avril 2020 à 14h00 par B.C.

Alors qu'il est dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga susciterait également l'intérêt de l'AC Milan, comme vous l'avait annoncé le 10 Sport en début d'année.

Depuis quelques années, Florentino Pérez s'est mis en tête de recruter de grands espoirs du football pour préparer l'avenir du Real Madrid. Ainsi, Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier Jesus ont rejoint la capitale espagnole, et Eduardo Camavinga pourrait en faire de même. Le 10 Sport vous a en effet confirmé l'intérêt du Real Madrid pour le milieu du Stade Rennais, mais contrairement à ce qu'annonçait la presse espagnole, Eduardo Camavinga n'a encore pris aucune décision. Tout resterait donc possible pour son avenir, d'autant que le Real Madrid n'est pas seul.

L'AC Milan n'oublie pas Camvinga