Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme crainte en interne pour l'avenir d'Icardi ?

Publié le 8 avril 2020 à 13h45 par B.C.

Malgré la volonté du PSG de le conserver, Mauro Icardi souhaiterait retrouver l'Italie la saison prochaine. Un scénario qui inquiéterait au plus haut point la direction de l'Inter Milan. Explications.

Quel avenir pour Mauro Icardi ? C'est une question qui risque de se poser dans les prochains mois. Prêté par l'Inter Milan au PSG l'été dernier, l'attaquant argentin réalise une saison pour le moins particulière. Après plusieurs mois satisfaisants dans la capitale durant lesquels il est parvenu à devenir un titulaire indiscutable, Mauro Icardi a perdu sa place aussi vite qu'il l'avait gagné. Depuis, son avenir paraît incertain, et sa relation compliquée avec Thomas Tuchel n'arrange rien. Le PSG souhaiterait le conserver, mais en Italie, on assure que Mauro Icardi voudrait retourner en Serie A. Un scénario qui inquiéterait l'Inter Milan.

L'Inter ne compte absolument pas sur le retour d'Icardi