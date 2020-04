Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet XXL de Leonardo est validé en interne !

Publié le 8 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Ciblant Kalidou Koulibaly pour succéder à Thiago Silva, Leonardo a vu Idrissa Gueye valider cette idée.

Leonardo aurait tranché pour l’avenir de Thiago Silva. Le capitaine du PSG ne devrait pas être prolongé et en coulisse, le directeur sportif s’activerait déjà pour remplacer le Brésilien. La priorité semble d’ailleurs claire : Kalidou Koulibaly. Alors que Naples serait disposé à lâcher le Sénégalais, cela ne se fera toutefois pas à n’importe quel prix. Ce dossier XXL pourrait donc être le gros feuilleton de l’été au PSG où Gueye a donné son aval pour Koulibaly.

« Ça serait super pour lui et surtout pour le club »