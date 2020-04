Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Rakitic ?

Publié le 8 avril 2020 à 7h45 par A.D.

Le PSG serait prêt à retenter sa chance pour Ivan Rakitic. Alors qu'il entretiendrait de très bonnes relations avec la Juventus, le Barça lui aurait proposé les services de son milieu de terrain croate.

La Juventus pourrait être en position de force pour Ivan Rakitic. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le vice-champion du monde croate pourrait quitter le Barça lors de la prochaine fenêtre de transferts. D'autant qu'il vient de souffler ses 32 bougies. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à relancer le dossier Ivan Rakitic cet été. Toutefois, l'Italo-brésilien devrait se frotter à plusieurs écuries et en particulier à la Juventus.

Ivan Rakitic proposé à la Juve ?