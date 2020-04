Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les craintes se multiplient en interne pour Messi !

Publié le 8 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lionel Messi dispose d’une clause lui permettant d’aller voir ailleurs dès cet été. Et cette éventualité ferait peur au FC Barcelone en interne.

Le FC Barcelone pourrait témoigner d’un cataclysme dans les prochains mois. Alors que Lionel Messi a passé l’intégralité de sa formation et de sa carrière professionnelle au sein du club culé, le contrat du capitaine du Barça arrivera à expiration à l’été 2021. Dans le bail convenu entre le clan Messi et la direction blaugrana, une clause lui permet de faire ses valises à l’intersaison. Et bien que l’Argentin ne montrerait pas de signes avant-coureurs d’un potentiel départ en interne, alors que la rumeur Inter Milan affole les journaux ces dernières heures, le Barça ne serait pas serein dans ce dossier.

Le Barça craindrait le départ d’un Messi mécontent