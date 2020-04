Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu prêt à prendre une décision radicale pour Lautaro Martinez ?

Publié le 7 avril 2020 à 23h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait changer d’avis concernant Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter qui possède une clause de départ fixée à 111M€.

En Catalogne, on semble avoir identifié la prochaine priorité du mercato. Il s’agit de Lautaro Martinez, qui aurait d’ailleurs déjà été approché par le FC Barcelone. La presse italienne annonce en effet que le Barça aurait trouvé un accord avec l’attaquant de l’Inter, concernant un salaire de 7 à 8M€ par an. Chelsea pourrait toutefois venir tout chambouler ! Les Blues seraient prêts à offrir plus de 10M€ par an à Lautaro Martinez, soit dix fois plus de ce qu’il gagne actuellement à l’Inter.

Le Barça pourrait finalement lever la clause de Lautaro Martinez !