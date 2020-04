Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce sur le départ de Messi !

Publié le 7 avril 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que Massimo Moratti a récemment expliqué que l'Inter Milan pourrait tenter sa chance pour Lionel Messi, l'ancien président nerazzurro est revenu sur ses propos.

Avec les nombreux bruits au FC Barcelone, l'avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler depuis plusieurs mois, et les dernières déclarations de Massimo Moratti ont alimenté les rumeurs. « Messi à l'Inter ? Je ne pense pas que ce soit un rêve interdit du tout, et peut-être même que ça ne l’était pas avant ce malheur (NDLR Coronavirus). Messi est à la fin de son contrat et ce serait certainement un effort de la part du club de le recruter », a expliqué l'ancien président de l'Inter. D'après Calciomercato.com , l'arrivée de Lionel Messi serait loin d'être impossible économiquement parlant, mais Massimo Moratti a tenu à mettre les choses au clair concernant l'attaquant du Barça.

« C'est mon désir en tant que fan, seulement en tant que fan »