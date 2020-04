Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Après Neymar, une nouvelle grosse galère à prévoir pour le Barça ?

Publié le 7 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Après s’être cassé les dents pour Neymar l’été dernier, le FC Barcelone est confronté à l’intransigeance de l’Inter Milan pour Lautaro Martinez.

Nouveau dossier compliqué pour le FC Barcelone. Après l’échec des négociations avec le PSG pour Neymar de l’été dernier, un nouveau dossier pourrait donner du fil à retordre aux dirigeants du Barça cette saison. Si les discussions auraient commencé entre l’Inter Milan et le FC Barcelone pour le transfert de Lautaro Martinez, elles s’annoncent longues, car aucune des deux parties ne semble vouloir changer ses demandes…

Lautaro Martinez, c’est 111 millions d’euros

Ainsi, l’Inter Milan demanderait 111 millions d’euros au FC Barcelone pour laisser filer son attaquant international argentin, soit le montant de la clause libératoire du joueur. De son côté, le FC Barcelone pourrait tenter le même coup qu’avec Neymar, à savoir inclure des joueurs dans la transaction pour essayer de faire venir Lautaro Martinez. Aucun accord n’a pu être trouvé pour l’instant avec ces deux demandes, puisque les clubs campent sur leur positions. Le Barça se retrouve donc en difficulté pour la deuxième fois pour un dossier très chaud de leur mercato, un an après l’échec du dossier Neymar, qui est donc toujours d’actualité aujourd’hui. Cependant, d’autres clubs pourraient entrer dans la course pour Lautaro Martinez, et plusieurs clubs pourraient avoir les liquidités pour lever la clause libératoire de l’attaquant argentin, et donc le faire signer sous le nez du FC Barcelone…