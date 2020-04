Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien ciblé un coup XXL à 0€ pour cet été !

Publié le 7 avril 2020 à 11h45 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, le PSG s'intéresse à Willian, sous contrat avec Chelsea jusqu'à la fin de la saison.

Libre à l'issue de la saison, Willian risque d'avoir l'embarras du choix pour son avenir au cours du prochain mercato. En effet, l'international brésilien de 31 ans a récemment confirmé qu'il ne devrait pas prolonger à Chelsea : « Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois, donc la prolongation est vraiment difficilement réalisable. Je pense que ce sera très difficile pour moi de prolonger car Chelsea m'a proposé deux années supplémentaires, et j'en ai demandé trois ». De nombreux clubs devraient donc se positionner pour enrôler Willian sans avoir à payer une indemnité de transfert, et on pourrait retrouver le PSG. Selon nos informations exclusives, Leonardo apprécie le profil de l'ailier, un intérêt qui se précise un peu plus ces dernières heures.

Le PSG et le Barça à la lutte pour Willian

En effet, Soccer Link a confirmé ce lundi soir que le PSG avait bel et bien coché le nom de Willian pour cet été. Leonardo verrait l'arrivée du Brésilien d'un bon œil compte tenu de sa situation contractuelle, mais il ne serait pas le seul puisque la direction du FC Barcelone souhaiterait également en profiter. Les Blaugrana seraient même en tête dans ce dossier puisqu'ils auraient les faveurs de Kia Joorabchian, agent de Willian, qui compterait placer l'un de ses joueurs au Barça.