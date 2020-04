Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien qui recadre Serge Aurier pour ses velléités de retour !

Publié le 8 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen s’est payé Serge Aurier suite aux déclarations de l’Ivoirien au sujet du club de la capitale qui est son équipe de coeur. Le consultant RMC Sport n’y est pas allé par quatre chemins.

« Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris parce que c’est mon club de cœur. J’ai un sentiment d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit et j’allais regarder des matches au Parc. C’était un rêve de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé ». Voici le message clair que Serge Aurier faisait passer dernièrement lors d’un entretien avec Canal+ Afrique . Pour rappel, l’Ivoirien quittait le PSG à l’été 2017, soit un an après sa célèbre sortie polémique sur Périscope et quelques mois après son attitude pointée du doigt avant son entrée en jeu face à Lorient. Des épisodes qui semblent être restés en travers de la gorge de Jérôme Rothen, passé par le PSG de 2004 à 2010, et qui n’a pas pris de gants sur ce sujet en remettant à sa place le latéral de Tottenham.

« Quand tu y étais, tu n’as pas été exemplaire. Alors basta, c’est fini pour toi »