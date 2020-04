Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite du PSG fait passer un message fort à Leonardo !

Publié le 7 avril 2020 à 23h45 par B.C.

Prêté cette saison au Havre, Eric Junior Dina-Ebimbe a fait part de ses ambitions pour avenir.

L'été dernier, le PSG a procédé à un dégraissage XXL suite à la suppression de son équipe réserve. Outre les joueurs en fin de contrat, le PSG a également vendu et prêté un grand nombre de talents, à l'image d'Eric Junior Dina-Ebimbe. Évoluant cette saison au Havre, le milieu a toutefois la particularité d'avoir été prolongé jusqu'en 2023 par le PSG avant son prêt en Normandie. Leonardo semble donc compter sur lui à l'avenir, mais Eric Junior Dina-Ebimbe le prévient, il souhaite avoir du temps de jeu à l'avenir. Au PSG, ou ailleurs...

« Mon idée c’est de jouer un maximum, peu importe où »