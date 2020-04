Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone prêt à mettre la main sur Rakitic ?

Publié le 7 avril 2020 à 17h00 par D.M.

Ivan Rakitic devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Plusieurs clubs sont intéressés, mais l’Atlético ferait figure de favori dans ce dossier.

Ivan Rakitic ne devrait pas porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain devrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato. Une vente cet été pourrait, en effet, permettre au FC Barcelone de renflouer ses caisses. Alors que le club catalan demanderait près de 20M€ pour laisser filer Ivan Rakitic, plusieurs équipes européennes se seraient positionnées dans ce dossier. La Juventus, le FC Séville, le Milan AC ou encore le PSG resteraient attentifs à la situation. Mais une formation, en particulier, se détacherait et serait en bonne position pour s’attacher les services d’Ivan Rakitic.

L’Atlético prêt à accueillir Rakitic