Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic au cœur d’un échange XXL ?

Publié le 7 avril 2020 à 10h00 par D.M.

Ivan Rakitic serait toujours apprécié du côté du FC Séville. Mais le club espagnol ne serait pas enclin à dépenser une forte somme et un échange impliquant des joueurs audalous pourrait intervenir.

Annoncé proche d’un départ lors des dernières sessions de transfert, Ivan Rakitic pourrait finalement bel et bien quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Arrivé en Catalogne en 2014, le milieu de terrain voit son contrat arriver à son terme en 2021 et le club bluagrana pourrait le pousser vers la sortie lors du prochain mercato afin de récolter des fonds. Selon les dernières informations de Sport , le FC Barcelone aurait évalué ce transfert à 20M€. L’Atlético suivrait avec attention la situation d’Ivan Rakitic, mais le joueur de 32 ans voudrait rejoindre le FC Séville où il a évolué entre 2011 et 2014.

Jules Koundé et Diego Carlos en échange de Rakitic ?