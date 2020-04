Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au cœur d’une bataille royale pour Aouar ?

Publié le 7 avril 2020 à 16h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG comme vous l'expliquait le 10 Sport en début d'année, Houssem Aouar susciterait également l'intérêt de plusieurs mastodontes anglais.

Auteur de prestations convaincantes sous le maillot de l'OL, Houssem Aouar suscite la convoitise du PSG selon nos informations. L'état-major qatari, et notamment Nasser Al-Khelaïfi, apprécie le protégé de Rudi Garcia et pourrait donc décider de se lancer sur ses traces cet été. Mais il y aura de la concurrence dans ce dossier puisque la presse transalpine assure depuis plusieurs semaines que la Juventus est bien décidée à doubler le PSG pour Aouar. Et en Angleterre aussi, le joueur de l'OL aurait la cote.

La Premier League suit de près Houssem Aouar