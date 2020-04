Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plusieurs offensives déjà lancées pour Thiago Silva ?

Publié le 7 avril 2020 à 14h15 par B.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Thiago Silva aurait reçu plusieurs propositions en provenance du Brésil.

Recruté par Leonardo en 2012, Thiago Silva ne devrait pas être conservé par le directeur sportif du PSG à l'issue de la saison. L'Italo-brésilien souhaiterait en effet rajeunir la charnière centrale et miserait sur Kalidou Koulibaly pour cela. L'avenir de Thiago Silva s'inscrirait alors en dehors du PSG, et le Brésilien aurait plusieurs pistes pour son avenir. Tout d'abord, un retour à l'AC Milan ne serait pas exclu, mais le capitaine du PSG a également ouvert la porte à une dernière pige à Fluminense, et la piste brésilienne semble se confirmer.

Vers un retour au Brésil pour Thiago Silva ?