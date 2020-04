Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale prise pour le retour de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 7 avril 2020 à 12h00 par D.M.

Les rumeurs sur un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid se font de plus en plus présentes. Mais le club madrilène n’aurait nullement l’intention de faire revenir l’attaquant portugais.

Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire du Real Madrid. Entre 2009 et 2018, l’attaquant portugais a battu bon nombre de records et a contribué aux nombreux titres remportés par le club espagnol ces dernières années. Mais en juillet 2018, Cristiano Ronaldo prenait la décision de quitter la Casa Blanca et de s’engager jusqu’en juin 2022 avec la Juventus. En Serie A, le joueur de 35 ans continue sur sa lancée et réalise des performances de haute volée. Mais la presse étrangère diffuse depuis plusieurs jours la rumeur d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais qu’en est-il réellement ?

« Son temps est passé »