Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se profile dans le dossier Mbappé !

Avec la crise du coronavirus, le Real Madrid devrait finalement attendre l'été 2021 pour se lancer sur les traces de Kylian Mbappé, qui n'aura plus qu'un an de contrat avec le PSG s'il ne prolonge pas d'ici là. Une situation qui pourrait permettre aux Merengue de faire une grosse économie.

Alors que le PSG souhaiterait bien prolonger Kylian Mbappé, ce dernier fait attendre sa direction comme vous l'expliquait récemment le 10 Sport. En effet, l'international français souhaite prendre son temps avant de trancher pour son avenir, ce qui pourrait faire mal au club de la capitale. Kylian Mbappé est lié à son club jusqu'en juin 2022, et le Real Madrid aurait l'intention de se positionner l'été prochain. Le PSG pourrait donc être contraint de libérer sa star si le club ne veut pas la perdre gratuitement l'année suivante. De quoi placer Florentino Pérez dans une situation idéale, en particulier sur le plan économique.

L'opération Mbappé pourrait passer de 300 à 150M€ !