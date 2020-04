Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Zubizarreta avec Thauvin ?

Publié le 7 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec l’arrêt des compétitions à cause de l’épidémie du Coronavirus, les dirigeants et les joueurs disposent d’un temps conséquent pour se pencher sur le mercato estival. Contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin prend en considération l’option de quitter le club phocéen libre de tout contrat. Quelle décision Andoni Zubizarreta doit prendre pour l’ailier de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

S’étant blessé en tout début de saison, Florian Thauvin a été écarté des pelouses jusqu’au 6 mars et la rencontre de Ligue 1 face à Amiens au cours de laquelle l’OM a concédé le match nul (2-2). Le champion du monde tricolore souffrait d’une arthrose au talon. Une blessure qui s’est manifestée à moins de deux ans de la fin de son contrat avec le club phocéen. À cause de la pandémie du Coronavirus et le risque du virus pour la population, les compétitions ont été suspendues aux quatre coins de l’Europe à quelques exceptions près. De quoi permettre à Florian Thauvin de réfléchir à sa situation. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 9 mars, avant que le confinement ne soit instauré par le gouvernement français, que l’ailier de l’OM prenait en considération la possibilité de quitter librement le club à l’été 2021, soit à l’issue de son contrat. Cette éventualité, si elle venait à se réaliser, ferait perdre une somme d’argent conséquente à l’OM.

Une prolongation pas dans les plans de l’OM, mais bientôt obligatoire pour Thauvin ?