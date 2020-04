Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Klopp sur le départ de Philippe Coutinho !

Publié le 7 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato hivernal 2018, Philippe Coutinho a quitté Liverpool après 5 années de bons et loyaux services. Jürgen Klopp a expliqué comment ce transfert s’est déroulé.

Aujourd’hui dans période difficile, Philippe Coutinho a pourtant réalisé de grandes performances à Liverpool. Après avoir marqué 54 buts et délivré 45 passes décisives en 201 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs des Reds , le joueur brésilien est parti réaliser son rêve en jouant pour le FC Barcelone. Une décision que Jürgen Klopp, alors entraîneur de Coutinho, accepte mais semble tout de même ne pas avoir encore digérée.

« On n’aime pas ça mais on l’a laissé. »