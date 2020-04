Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui se cache sous la prolongation de Kylian Mbappé…

Publié le 7 avril 2020 à 15h45 par La rédaction

En toile de fond des discussions entre le PSG et Kylian Mbappé, il y a plusieurs éléments secrets.

Le PSG s’active sur le dossier de Kylian Mbappé. Avec l’Euro et les Jeux Olympiques décalés, le plan de Kylian Mbappé, qui visait à partir cet été après ces deux compétitions, a été contrecarré. Ainsi, l’attaquant international français pourrait décider de rester un an de plus, et donc partir un an avant la fin de son contrat. Cependant, le PSG souhaite prolonger sa star. Pourtant, de nombreuses choses cachées sont à prendre en compte…

Le PSG doit encore 35M€ à Monaco

Dans le cadre de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les discussions ont ainsi commencé entre les deux parties. Pourtant, rien n’a encore été officialisé pour le moment. Et pour cause : les deux parties veulent prendre leur temps, puisque de nombreuses clauses et conséquences se cachent en secret derrière ce dossier. En effet, en cas de prolongation de Kylian Mbappé, le PSG doit encore verser 35 millions d’euros à l’AS Monaco. De son côté, Mbappé ne signe toujours pas afin de garder sa position de force sur le PSG, en cas de départ l’été prochain ou encore dans un an. Cette dépense de 35 millions d’euros, le PSG doit la prévoir, et donc choisir le bon timing avant de prolonger Kylian Mbappé, puisque le PSG a déjà de grands projets pour le prochain mercato. Des projets qui demandent beaucoup d’argent…