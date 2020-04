Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les priorités de de Leonardo seraient connues pour cet été !

Publié le 7 avril 2020 à 15h15 par La rédaction

Le mercato estival s’annonce chaud au PSG. D’ailleurs, Leonardo aurait listé ses priorités.

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce très mouvementé. En plus d’être proche de jeter son dévolu sur un gardien de but dans le but de remplacer Keylor Navas, Leonardo se serait positionné sur de nombreux dossiers chauds comme celui de Jadon Sancho. Si plusieurs joueurs pourraient arriver dans les prochains mois, le directeur sportif du PSG devra aussi gérer quelques cas déjà présents au sein de l’effectif parisien.

Leonardo a du pain sur la planche !

Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , a annoncé via son compte Twitter que Leonardo aurait cocher les postes d’arrière gauche et défenseur central comme priorité. Néanmoins, avant de se lancer dans ces chantier, le Brésilien aurait choisi de s’occuper des cas Mauro Icardi, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Adil Aouchiche en priorité. Tout d’abord, si Leonardo souhaite garder Icardi, il faudra lever l’option d’achat estimée à 70M€. Puis, les trois défenseurs précédemment listés sont eux, sauf total retournement de situation, sur le départ. Enfin, Adil Aouchiche serait de plus en plus proche de signer un contrat pro au Paris-Saint-Germain. Affaire à suivre...