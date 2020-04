Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste se détacherait pour la succession de Meunier...

Publié le 7 avril 2020 à 7h15 par A.C.

Une piste semble se détacher pour remplacer Thomas Meunier, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain.

Tout porte à croire que Thomas Meunier quittera le Paris Saint-Germain au terme de son contrat. Nous vous le dévoilions déjà le 16 mars dernier que le Belge avait très peu de chances de prolonger au PSG et selon nos informations, la piste la plus chaude le mènerait vers le Borussia Dortmund. Rien ne serait encore acté pour autant, puisque Meunier est également en discussion avec Everton, Manchester United ou encore l’Atlético de Madrid.

Leonardo prêt à retenter sa chance pour De Sciglio