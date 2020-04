Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 7 avril 2020 à 14h45 par B.C.

Prêté par le PSG au Real Madrid cette saison, Alphonse Areola s'imaginerait bien en Espagne l'an prochain.

L'été dernier, le PSG a procédé à de nombreux changements dans les cages. Keylor Navas et Sergio Rico sont notamment arrivés, tandis qu'Alphonse Areola a pris le chemin du Real Madrid pour un prêt d'une saison. Mais Leonardo ne souhaiterait pas s'arrêter là puisque Gianluigi Donnarumma serait dans son viseur. De quoi s'interroger sur l'avenir du champion du monde français, mais ce dernier n'envisagerait pas forcément un avenir au PSG.

Areola veut rester au Real Madrid