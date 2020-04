Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic pourrait rendre un grand service au Barça

Publié le 8 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Ivan Rakitic pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Un départ qui pourrait régler certains besoins du club catalan au passage.

Entre Ivan Rakitic et le FC Barcelone, le divorce se profilerait. Cette fois pourrait enfin être la bonne pour le départ du Croate, qui dispose de plusieurs prétendants. Pour le milieu de terrain, il est notamment d’un possible retour au FC Séville. Toutefois, pas sûr que le club andalou puisse suivre financièrement dans ce dossier. Il pourrait donc falloir trouver d’autres solutions. L’occasion pour le Barça de résoudre un problème.

La défense renforcée grâce à Rakitic ?