Mercato - Barcelone : Cette ancienne pépite du Barça en remet une couche sur son départ

Publié le 7 avril 2020 à 22h30 par D.M.

Carles Perez a été prêté à l’AS Rome qui devra obligatoirement lever l’option d’achat fixée à 11M€ au terme de la saison. L’attaquant formé au FC Barcelone est revenu sur son transfert et ne digère toujours pas son départ.

Plusieurs jeunes joueurs du FC Barcelone ont été prêtés ces derniers mois afin qu’ils puissent accumuler du temps de jeu. C’est notamment le cas d’Abel Ruiz prêté au Sporting Braga, de Moussa Wagué mis à la disposition de l’OGC Nice ou encore de Carles Perez. L’attaquant de 22 ans a été prêté à l’AS Rome qui a l’obligation de lever l’option d’achat de 11M€ à la fin de la saison. Le FC Barcelone a également inclus dans le contrat de Carles Perez une option de rachat qui lui permet de garder la main sur le joueur. L’histoire pourrait donc ne pas être terminée, mais le principal intéressé reste rancunier...

« Je n'ai pas compris mon départ, mais je le respecte »