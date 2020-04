Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal serait passé à l'action pour un Champion du monde !

Publié le 7 avril 2020 à 21h00 par A.D.

Le FC Barcelone songerait à se débarrasser de Samuel Umtiti cet été. Pour faciliter le départ de son défenseur français, le club catalan l'aurait proposé à la Juventus.

Samuel Umtiti pourrait prendre la direction de la Juventus cet été. Depuis son titre de champion du monde, l'international français vit une véritable descente aux enfers. Victime de blessures à répétition, Samuel Umtiti a perdu son statut de titulaire incontesté au FC Barcelone. Pire, le défenseur de 26 ans serait (presque) devenu un indésirable, puisque le club blaugrana aurait l'intention de le vendre lors du prochain mercato estival. Et pour parvenir à ses fins, le FC Barcelone s'activerait déjà en coulisses.

Umtiti proposé à la Juve, mais...