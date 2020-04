Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leornado relance Wanda Nara pour Mauro Icardi !

Publié le 7 avril 2020 à 19h45 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Mauro Icardi pourrait finalement rester au PSG qui envisage désormais de lever son option d'achat estimée à 70M€. Leonardo aurait même récemment contacté Wanda Nara pour faire évoluer la situation.

L'avenir de Mauro Icardi n'en finit plus d'être commenté et ce dossier ne manque pas de rebondissements. En effet, depuis son arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat l'été dernier, le buteur argentin est passé par tous les états à Paris. D'abord auteur de premiers pas très convaincants et d'une première partie de saison globalement impressionnante, Mauro Icardi a rapidement déchanté. En effet, alors que tout laisser à penser que le PSG lèverait l'option d'achat estimée à 70M€, le natif de Rosario a perdu sa place de titulaire depuis le début de l'année 2020, au point de ne pas prendre part à la double confrontation face au Borussia Dortmund. Résultat, Mauro Icardi, dont la relation avec Thomas Tuchel s'est clairement refroidie, envisageait un retour en Italie, jusqu'à ce que le Corriere dello Sport nous fasse part d'un nouveau retournement de situation. Leonardo souhaiterait à nouveau lever l'option d'achat de Mauro Icardi.

Leonardo s'entretient avec Wanda Nara