Mercato - Real Madrid : Van de Beek pourrait sceller l’avenir de Luka Modric !

Publié le 7 avril 2020 à 19h30 par La rédaction

Le prochain mercato estival du Real Madrid s’annonce très mouvementé. Si de nombreux joueurs de classe mondiale pourraient arriver, Zinedine Zidane pourrait aussi assister à plusieurs départs, dont celui de Luka Modric.

Ballon d’Or en 2018, Luka Modric semble n’être que l’ombre de lui-même ces deux dernières saisons. Les performances du Croate sont plus que mitigées ces derniers mois et à 34 ans, le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde pourrait tenter de retrouver des couleurs loin du Real Madrid. Effectivement, Zinedine Zidane aurait d’ores et déjà jeté son dévolu sur son remplaçant. Une arrivée qui provoquerait le départ de Modric.

Van de Beek au Real et Modric vers la MLS ?