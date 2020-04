Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi serait prêt à jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 7 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Comme l'a révélé la presse italienne, le PSG songe finalement sérieusement à lever à l'option d'achat fixé dans le prêt de Mauro Icardi et estimée à 70M€.

Mauro Icardi n'a pas grand chose à envier à Neymar et Kylian Mbappé. Du moins en matière de rumeurs de transferts. Prêté par l'Inter Milan au PSG dans les dernières heures du précédent mercato estival, l'attaquant argentin est au cœur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir. Tous les scénarii sont envisagés pour Mauro Icardi. D'abord très performant avec le club de la capitale, le natif de Rosario a réalisé une grande première partie de saison au point qu'il ne faisait aucun doute que Leonardo lèverait son option d'achat fixée à 70M€. Toutefois, ces dernières semaines, la tendance s'est complètement inversée puisque Mauro Icardi a perdu sa place de titulaire au point de ne pas disputer la moindre minute contre le Borussia Dortmund. Par conséquent, un retour en Italie à l'issue de son prêt est clairement évoqué. Mais ce mardi, le Corriere dello Sport relance complètement ce dossier assurant que le PSG était finalement prêt à lever l'option d'achat de l'international argentin.

Icardi pense toujours à un retour en Italie

Une information confirmé par Abdellah Boulma. Ce dernier assure que le PSG souhaite effectivement payer les 70M€ correspondants à l'option d'achat incluse dans le prêt de Mauro Icardi, mais il ajoute que l'attaquant argentin n'est pas pour autant convaincu de vouloir rester au sein du club de la capitale où son statut de titulaire indiscutable a clairement volé en éclats. Influencé par Wanda Nara, sa femme et agent, Mauro Icardi n'écarterait donc pas l'hypothèse d'un retour en Italie où il est actuellement confiné avec sa famille. Il faut dire que Wanda Nara vit toujours dans l'autre côté des Alpes et n'a jamais caché que les allers-retours avec Paris pour voir son mari posaient problèmes et que la situation n'était pas idéale. Autrement dit, le feuilleton Icardi ne fait que commencer !